الشرطة الأمريكية تقتل مسلحا أطلق النار في مركز تجاري بولاية تكساس (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أمريكية فجر الأحد، بأن المسلح الذي أطلق النار في مركز تجاري بولاية تكساس لقي مصرعه برصاص الأمن، فيما ذكرت السلطات أن البحث جار عن مسلح ثان كان معه.

وأسفر حادث إطلاق النار الذي وقع بمركز تجاري في إحدى ضواحي مدينة دالاس، عن إصابة عدة أشخاص.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى، كما لم يتم الكشف عن عدد المصابين داخل مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري، الذي يقع على بعد 25 ميلا شمال شرقي دالاس.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أفراد الشرطة وهم يسارعون إلى إخراج المتسوقين من المركز التجاري ووقوف سيارات الشرطة وعربات الطوارئ على مقربة من المداخل.

وأصبح إطلاق النار في الولايات المتحدة أمرا شائعا، حيث بلغ عدد الحوادث من هذا النوع 200 حادث على الأقل هذا العام، وهو أعلى من الرقم المسجل عام 2016.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية