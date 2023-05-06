الشرطة البريطانية تبرر توقيف 52 شخصا خلال تتويج تشارلز الثالث

أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت 52 متظاهرا خلال تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن، لمنع تعكير صفو أجواء هذا الحدث التاريخي.

هذا وأوقفت قوات الأمن البريطانية اليوم السبت عشرات من نشطاء البيئة الذين كانوا يخططون لعرقلة الموكب الملكي، بالاضافة إلى 6 مناهضين للملكية على الأقل، بينهم رئيس حركة "جمهورية" غراهام سميث، الذي نظم تظاهرة في ميدان ترافالغار.

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وقالت شرطة العاصمة إنها اعتقلت 52 شخصا ما زالوا يقبعون في الحجز بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد ظهر السبت، مشيرة إلى أنها "تلقت معلومات تشير إلى أن المتظاهرين أرادوا عرقلة موكب التتويج".

وأوضحت شرطة سكتلنديارد: "شمل ذلك معلومات تشير إلى أن الأفراد كانوا يريدون السعي إلى تخريب المعالم بالطلاء وخرق الحواجز وعرقلة التحركات الرسمية".

يبدو أن هذا يشير إلى نوع السلوك الذي بدر من المنظمة البيئية "فقط أوقفوا النفط" التي تم اعتقال نشطائها، لكنه لا يبرر صراحة اعتقال المناهضين للملكية الذين تمت مصادرة لافتاتهم "ليس ملكي".

المصدر: أ ف ب