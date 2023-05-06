 
مباشر

الشرطة البريطانية تبرر توقيف 52 شخصا خلال تتويج تشارلز الثالث

أخبار العالم

الشرطة البريطانية تبرر توقيف 52 شخصا خلال تتويج تشارلز الثالث
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9hc

أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت 52 متظاهرا خلال تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن، لمنع تعكير صفو أجواء هذا الحدث التاريخي.

هذا وأوقفت قوات الأمن البريطانية اليوم السبت عشرات من نشطاء البيئة الذين كانوا يخططون لعرقلة الموكب الملكي، بالاضافة إلى 6 مناهضين للملكية على الأقل، بينهم رئيس حركة "جمهورية" غراهام سميث، الذي نظم تظاهرة في ميدان ترافالغار.

إقرأ المزيد
بريطانيا.. حالات إغماء بين الجنود المشاركين في موكب تتويج الملك تشارلز الثالث (صور)
بريطانيا.. حالات إغماء بين الجنود المشاركين في موكب تتويج الملك تشارلز الثالث (صور)

وقالت شرطة العاصمة إنها اعتقلت 52 شخصا ما زالوا يقبعون في الحجز بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد ظهر السبت، مشيرة إلى أنها "تلقت معلومات تشير إلى أن المتظاهرين أرادوا عرقلة موكب التتويج".

وأوضحت شرطة سكتلنديارد: "شمل ذلك معلومات تشير إلى أن الأفراد كانوا يريدون السعي إلى تخريب المعالم بالطلاء وخرق الحواجز وعرقلة التحركات الرسمية".

يبدو أن هذا يشير إلى نوع السلوك الذي بدر من المنظمة البيئية "فقط أوقفوا النفط" التي تم اعتقال نشطائها، لكنه لا يبرر صراحة اعتقال المناهضين للملكية الذين تمت مصادرة  لافتاتهم "ليس ملكي".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا