"ذا صن": الأمير هاري لم يتلق دعوة لمشاركة أفراد العائلة المالكة تحية الجمهور (صور)

غادر الأمير هاري دوق ساكس حفل تتويج والده الملك تشارلز الثالث بعد ساعة واحدة من بدء المراسم إلى مطار هيثرو، ليتوجه إلى مكان إقامته في لوس أنجلوس.

وبعد انتهاء حفل التتويج، ظهر الملك تشارلز الثالث، وعقيلته الملكة "القرينة كاميلا من شرفة قصر باكنغهام لتحية الحشود، رفقة أشقاء الملك الأمير إدوارد وزوجته صوفي والأميرة آن.

كما حضر الأمير وليام وزوجته وكيت ميدلتون، رفقة أطفالهما، جورج وشارلوت ولويس.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، لم يتم رصد كل من الأمير هاري دوق ساكس، وعمه الأمير آندرو على الشرفة رفقة أفراد العائلة، لتفيد في وقت لاحق، بمشاهدة الأمير هاري في المطار، حيث تم تصويره ممسكا وسام الخدمة من تتويج والده أثناء اصطحابه إلى المطار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير هاري لم يتلق دعوة من والده لمشاركة أفراد العائلة المالكة في تحية الجمهور من شرفة قصر باكنغهام، اليوم السبت.

ويعتبر ظهور الملك تشارلز الثالث عقيلته كاميلا من شرفة قصر باكنغهام، واحدة من أكثر المنتظر يوم التتويج.

وكان أول ظهور مسجل للشرفة الملكية عام 1851، عندما استقبلت الملكة فيكتوريا أنصارها خلال الاحتفالات، بمناسبة افتتاح المعرض الكبير.

ومنذ ذلك الحين أصبح جزءا رئيسيا من الأحداث الملكية، حيث تظهر الصور عادة على الصفحات الأولى للصحف في اليوم التالي.

المصدر: ذا صن