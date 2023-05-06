غانتس يتصدّر استطلاعات الرأي الإسرائيلية مع انخفاض شعبية نتنياهو

أظهر استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقدم رئيس المعسكر الوطني، بيني غانتس، في ظل أزمة التغيير القضائي، وتراجع شعبية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى 33%.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته "معاريف" تبين أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل "المعسكر الوطني" على 31 مقعدا، مسجلا ارتفاعا بـ3 مقاعد عن استطلاع الأسبوع الماضي.

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وقالت نسبة 41% من المستطلعة آراؤهم، إن غانتس الشخصية الأكثر ملائمة لمنصب رئيس الحكومة، بينما لم يتجاوز حزبا "العمل" و"التجمع الوطني الديمقراطي" نسبة الحسم.

أما حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، فيحصل على 25 مقعدا مقارنة مع 32 مقعدا اليوم، في حين يحصل حزب "يش عتيد" المعارض، برئاسة لبيد، على 17 مقعدا.

إلى ذلك، انخفض حزب "عوتسماة يهوديت" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، فيحصلان مجتمعين على 10 مقاعد بالمقارنة مع 14 مقعدا في الكنيست الحالية.

وبحسب معاريف إنه وفقا لنتائج الاستطلاع، فإن المعارضة الحالية بما في ذلك الأحزاب العربية تحصل على 67 مقعدا، مقابل 53 مقعدا لأحزاب الحكومة.

المصدر: I24News