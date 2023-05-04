بيني غانتس: نتنياهو "أسير" وغير قادر على قيادة إسرائيل

هاجم بيني غانتس زعيم "معسكر الدولة" في إسرائيل، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا أنه غير قادر على قيادة إسرائيل، وأنه "أسير" للمتطرفين.

إقرأ المزيد

وقال غانتس عبر إذاعة "Ynet" العبرية، اليوم الخميس، إن "الحكومة مفلسة ونتنياهو أسير من قبل المتطرفين. إنه منزعج من وضعه الشخصي وأنا منزعج من وضعنا الوطني".

ودعا غانتس نتنياهو "إلى التوقيع على صفقة إقرار بالذنب والتقاعد من الحياة السياسية"، في إشارة إلى القضايا التي يواجهها أمام المحكمة.

وفي شأن السلوك الأمني للحكومة قال غانتس، الذي شغل سابقا منصف وزير الدفاع بحكومة سابقة لنتنياهو، "أنا لا أفهم الحكومة ولا أعتقد أن هناك أشخاصا يفهمونها.. كان بودي أن أثني على الحكومة وأن أقول إنهم يفعلون شيئا جيدا، لكن للأسف لا يمكنني العثور على أي شيء جيد".

وكان استطلاع للرأي، نشر في نهاية أبريل الماضي، أظهر استمرار حزب "معسكر الدولة" برئاسة غانتس في الصعود على حساب حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد و"الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبحسب استطلاع صحيفة "معاريف" إذا أجريت انتخابات يحصل معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس على 28 مقعدا، الليكود 23، يش عتيد 17، حزب شاس 10، يهدوت هتوراة 7، الصهيونية الدينية 6، إسرائيل بيتينو 6، الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير بقيادة أيمن عودة 6، القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس 5، عوتسما يهوديت 4، ميرتس 4، وحزب العمل 4.

المصدر: واينت