استطلاع رأي: غانتس يزيد من قوته ونتنياهو يخسر رئاسة الحكومة

يستمر حزب معسكر الدولة برئاسة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس في الصعود في استطلاعات الرأي، على حساب حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد و"الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبحسب استطلاع صحيفة "معاريف" إذا أجريت انتخابات يحصل معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس على 28 مقعدا، الليكود 23، يش عتيد 17، حزب شاس 10، يهدوت هتوراة 7، الصهيونية الدينية 6، إسرائيل بيتينو 6، الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير بقيادة أيمن عودة 6، القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس 5، عوتسما يهوديت 4، ميرتس 4، وحزب العمل 4.

المصدر: i24