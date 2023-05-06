بوشيلين: القوات الأوكرانية غير قادرة على قلب الموازين في خطوط التماس

أكد رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية غير قادرة على قلب الموازين في ساحة المعركة، بالرغم من الصخب الإعلامي المحيط بالهجوم المضاد المرتقب.

وقال بوشيلين في حديث لقناة "روسيا 24": " قوات العدو غير قادرة على قلب الموازين في خطوط التماس، بالرغم من الترويج الإعلامي واسع النطاق للهجوم المضاد".

وأضاف: "هذه المعلومات بحاجة لمتابعتها باهتمام، لكنها لا تشكل أي مخاطر فعلية في أرض المعركة".

وأفادت وكالة "نوفوستي" في وقت سايق، بأنه في الوقت الذي تعلن فيه سلطات كييف بشكل شبه يومي عن استعداداتها للهجوم المضاد، تشكك التصريحات والتسريبات الغربية بإمكانية نجاح هذا الهجوم.

وأشارت وسائل إعلام غربية، إلى أن حالة القوات الأوكرانية قبل الهجوم المضاد تقلق الساسة الغربيين، بسبب حجم المساعدات العسكرية الهائلة التي تم تقديمها لكييف، كما أن مخاوف القوات الأوكرانية يعكس مخاوف كثير من المسؤولين في واشنطن والعواصم الأوروبية، ممن ينفقون المليارات لدعم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي + RT