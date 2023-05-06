 
مباشر

بايدن يدعو لمنع "أوباما" من الفوز في الانتخابات الرئاسية

أخبار العالم

بايدن يدعو لمنع
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9dj

في زلة لسان جديدة صححها على الفور، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحيلولة دون فوز الرئيس الأسبق باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وقال بايدن في مقابلة أجرتها معه قناة MSNBC أمس الجمعة: "لا يمكننا أن ندع أوباما.. لا يمكننا أن ندع الرجل الذي كان رئيسا قبل أربع سنوات، يفوز بهذه الانتخابات ويصبح رئيسا مرة أخرى"، في إشارة إلى سلفه دونالد ترامب. 

إقرأ المزيد
متحدثة البيت الأبيض تخلط بين أوباما وبايدن ..فيديو
متحدثة البيت الأبيض تخلط بين أوباما وبايدن ..فيديو

عندما سئل عن جوانب اختلافه عن ترامب، أجاب بايدن أنه يختلف عنه "في كل شيء".

وتولى أوباما رئاسة الولايات المتحدة من عام 2009 إلى عام 2017، لولايتين متتاليتين، ولم يكن بإمكانه الترشح لولاية جديدة. وكان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا