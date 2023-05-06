بايدن يدعو لمنع "أوباما" من الفوز في الانتخابات الرئاسية

في زلة لسان جديدة صححها على الفور، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحيلولة دون فوز الرئيس الأسبق باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وقال بايدن في مقابلة أجرتها معه قناة MSNBC أمس الجمعة: "لا يمكننا أن ندع أوباما.. لا يمكننا أن ندع الرجل الذي كان رئيسا قبل أربع سنوات، يفوز بهذه الانتخابات ويصبح رئيسا مرة أخرى"، في إشارة إلى سلفه دونالد ترامب.

Q: "You talk about fighting for the soul of America, but...hate crimes are on the rise, random acts of gun violence, women are under attack—"



Biden's staffer interrupts, but he answers anyway by starting to say "we can't let Obama" be president again. pic.twitter.com/bue27GSz1S — RNC Research (@RNCResearch) May 6, 2023

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عندما سئل عن جوانب اختلافه عن ترامب، أجاب بايدن أنه يختلف عنه "في كل شيء".

وتولى أوباما رئاسة الولايات المتحدة من عام 2009 إلى عام 2017، لولايتين متتاليتين، ولم يكن بإمكانه الترشح لولاية جديدة. وكان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما.

المصدر: "نوفوستي"