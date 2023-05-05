 
مباشر

موسكو: ردنا على اعتداء الكرملين سيكون متناسبا

أخبار العالم

موسكو: ردنا على اعتداء الكرملين سيكون متناسبا
Globallookpress Petrov Sergey
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9cb

أكد رئيس وفد روسيا إلى محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، أن رد روسيا على هجوم الطائرتين المسيرتين على الكرملين، سيكون متناسبا.

وقال: "سيكون هناك رد، أنا متأكد من ذلك. قيادة البلاد تفكر في هذا الرد. أتفق تماما مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الذي يقول إن هذا الرد يجب أن يكون مدروسا للغاية ومجربا، لكي لا تتولد رغبة لدى كييف وأسيادها الذين فعلوا ذلك في تكرار مثل هذه الأعمال مرة أخرى، يجب أن يكون الرد متناسبا، ولكن بطريقة يشعر بها الجميع".

وأضاف: "الدعوات لاستخدام كل ما هو ممكن، لا أعتقد أنها مبررة. هناك عقيدة عسكرية تحكم استخدام الأسلحة النووية، والدعوات الفارغة لاستخدام الأسلحة النووية سابقة لأوانها وغير مناسبة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا