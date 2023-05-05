ضابط ألماني يكشف مصدر خوف زيلينسكي بعد اعتداء المسيرتين على الكرملين
Legion-Media
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أكد الضابط الألماني المتقاعد، رالف ثييل، في حديث لقناة "إن تي في" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يخشى أن يفقد ثقة الدول الغربية بعد اعتداء الكرملين.
وقال الضابط الألماني: "زيلينسكي يخاف فقدان تضامن حلفائه إذا اتضح أن الأوكرانيين وراء كل هذا".
واعتبر أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تصرفات الجنود الأوكرانيين، لأنهم "يتمادون في تصرفاتهم".
ووصف العملية ضد الرئيس الروسي بأنها "وخز إبرة".
وعبر عن ثقته في أن الأوكرانيين ما زالوا غير مسلحين بالكامل وغير مستعدين للقتال.
واعتبر أن تكتيكات القوات الأوكرانية تهدف في الوقت نفسه إلى تفاقم الوضع.
المصدر: نوفوستي