الأمم المتحدة: 19 مليون شخص في السودان معرضون لسوء التغذية الحاد

أعرب نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، فرحان حق، عن خشية برنامج الأغذية العالمي من أن يعاني 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة في السودان بسبب النزاع هناك.

وقال حق يوم الجمعة: "يخشى برنامج الأغذية العالمي من أن يعاني 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة في السودان بسبب النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع".

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ونقل نائب المتحدث باسم غوتيريش أن برنامج الأغذية "يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقدانا حادا في الأمن الغذائي في السودان سيرتفع ما بين مليونين و2,5 مليون شخص".

وقال" "هذا سيرفع العدد الإجمالي (لهؤلاء الأشخاص) إلى 19 مليونا في الفترة بين الأشهر الثلاثة والستة المقبلة في حال استمر النزاع الحالي".

المصدر: أ ف ب