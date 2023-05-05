 
مباشر

الأمم المتحدة: 19 مليون شخص في السودان معرضون لسوء التغذية الحاد

أخبار العالم

الأمم المتحدة: 19 مليون شخص في السودان معرضون لسوء التغذية الحاد
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9bs

أعرب نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، فرحان حق، عن خشية برنامج الأغذية العالمي من أن يعاني 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة في السودان بسبب النزاع هناك.

وقال حق يوم الجمعة: "يخشى برنامج الأغذية العالمي من أن يعاني 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة في السودان بسبب النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع".

إقرأ المزيد
المساعدات الإنسانية في السودان تتعرض للسرقة
المساعدات الإنسانية في السودان تتعرض للسرقة

ونقل نائب المتحدث باسم غوتيريش أن برنامج الأغذية "يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقدانا حادا في الأمن الغذائي في السودان سيرتفع ما بين مليونين و2,5 مليون شخص".

وقال" "هذا سيرفع العدد الإجمالي (لهؤلاء الأشخاص) إلى 19 مليونا في الفترة بين الأشهر الثلاثة والستة المقبلة في حال استمر النزاع الحالي".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا