الأمم المتحدة: مقترحات غوتيريش حول صفقة الحبوب تأخذ في الاعتبار مواقف جميع الأطراف

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن المقترحات الموجهة إلى قادة روسيا وأوكرانيا وتركيا لتمديد صفقة الحبوب تأخذ في الاعتبار مواقف جميع الأطراف.

وقال حق: "كما تعلمون، نقل الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى جميع الأطراف مقترحات لتعزيز وتوسيع مبادرة البحر الأسود، مع مراعاة المواقف التي أعربت عنها الأطراف. وندعو جميع الأطراف إلى مواصلة المناقشات، والتغلب على الصعوبات التشغيلية والعمل من أجل التنفيذ الكامل للمبادرة وتمديدها".

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وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، بأن الصعوبات في تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب مستمرة بسبب الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأوضح أن "الروس مددوا الاتفاق حتى الآن لمدة 60 يوما، يريدون أن تتحقق توقعاتهم. لا يمكننا أن نقول إن الجانب الروسي مخطئ".

المصدر: تاس