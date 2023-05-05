 
مباشر

الأمم المتحدة: مقترحات غوتيريش حول صفقة الحبوب تأخذ في الاعتبار مواقف جميع الأطراف

أخبار العالم

الأمم المتحدة: مقترحات غوتيريش حول صفقة الحبوب تأخذ في الاعتبار مواقف جميع الأطراف
AP Angela Weiss
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9b0

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن المقترحات الموجهة إلى قادة روسيا وأوكرانيا وتركيا لتمديد صفقة الحبوب تأخذ في الاعتبار مواقف جميع الأطراف.

وقال حق: "كما تعلمون، نقل الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى جميع الأطراف مقترحات لتعزيز وتوسيع مبادرة البحر الأسود، مع مراعاة المواقف التي أعربت عنها الأطراف. وندعو جميع الأطراف إلى مواصلة المناقشات، والتغلب على الصعوبات التشغيلية والعمل من أجل التنفيذ الكامل للمبادرة وتمديدها".

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة تعلن عن اجتماع رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب الأسبوع المقبل
الأمم المتحدة تعلن عن اجتماع رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب الأسبوع المقبل

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، بأن الصعوبات في تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب مستمرة بسبب الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأوضح أن "الروس مددوا الاتفاق حتى الآن لمدة 60 يوما، يريدون أن تتحقق توقعاتهم. لا يمكننا أن نقول إن الجانب الروسي مخطئ".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا