مقتل 5 جنود هنود بهجوم للمتمردين في كشمير
AFP
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أعلن الجيش الهندي مقتل خمسة من جنوده بهجوم بعبوة ناسفة شنه المتمردون في منطقة غابات بالشطر الهندي من كشمير.
وقال الجيش في بيان إن "المتمردين كانوا مختبئين في كهف بمنطقة بها تضاريس شديدة الانحدار في بلدة توتا غالي بمنطقة جامو".
وأضاف أن "جنديين هنديين لقيا مصرعهما في موقع الحادث بعد أن أصيبا في الانفجار، بينما توفى ثلاثة آخرون في وقت لاحق في مستشفى متأثرين بإصاباتهم، وما تزال خسائر المتمردين جراء الاشتباك غير معروفة".
المصدر: أ ب