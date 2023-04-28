الصين تحث الهند على تطبيع الوضع على الحدود بأسرع وقت

أكد وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، خلال اجتماع مع نظيره الهندي راجناث سينغ، الحاجة إلى تحريك قضية الحدود بين الدولتين والعمل على تطبيع الوضع بأسرع وقت ممكن.

ودعا وزير الدفاع الصيني خلال اجتماع مع نظيره الهندي في نيودلهي، أمس الخميس، إلى "ضرورة تغليب المصالح المشتركة للصين والهند على خلافاتهما".

وقال لي شانغ: "يجب على الجانبين اتباع نهج شامل للعلاقات الثنائية والتنمية، والنظر فيها من منظور استراتيجي طويل الأمد، والمساهمة المشتركة الفاعلة لتحقيق السلام العالمي والإقليمي والاستقرار".

كما أشار لي شانغفو إلى أن الوضع على الحدود الصينية الهندية مستقر بشكل عام الآن، وأن الطرفين على اتصال من خلال القنوات العسكرية والدبلوماسية.

وأعرب عن أمله في "أن يعمل الطرفان معا لتعزيز الثقة بين القوات المسلحة للبلدين والمساهمة في تنمية العلاقات الثنائية".

وفي اليوم السابق، أفادت وزارة الدفاع الهندية أن وزير الدفاع الهندي، أكد في لقاء مع نظيره الصيني، على ضرورة تطوير العلاقات بين االبلدين، وضمان الأمن والسلام على الحدود.

وأضاف أنه يجب حل جميع القضايا وفقا للاتفاقيات والالتزامات الثنائية القائمة.

وأكد على أن انتهاك الاتفاقات القائمة قوض الأساس الكامل للعلاقات الثنائية، وأن وقف التصعيد سيتبعه منطقيا فك الاشتباك بين القوات على الحدود.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع على الحدود بين البلدين يشهد من حين لآخر توترا يتحول أحيانا إلى اشتباكات مسلحة، بسبب نزاع إقليمي منذ عقود حول ملكية ما يقرب من 60 ألف كيلومتر مربع في ولاية أروناتشال براديش الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى منطقة جبلية في شمال كشمير.

المصدر: نوفوستي