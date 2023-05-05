 
مباشر

منظمة الصحة العالمية: كوفيد لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: كوفيد لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v990

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن كوفيد لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "أعلن بأمل كبير انتهاء كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية.. لكن هذا لا يعني أنه قد انتهى كتهديد للصحة العالمية."

وكانت المنظمة أعلنت COVID-19 جائحة في 11 مارس 2020، ما أدى إلى عمليات الإغلاق والقيود على السفر في جميع أنحاء العالم.

وكان هناك أكثر من 6 ملايين حالة وفاة مرتبطة بـ COVID في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا