صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأنه لا يصدق وعود المفوضية الأوروبية بتقديم دعم مالي للمزارعين في بلاده، لأن بروكسل "تعد باستمرار بالمال"، لكنها لا تعطيه.

وقال أوربان في حوار مع إذاعة Kossuth: "قالوا في بروكسل إنهم سيخصصون 100 مليون يورو لدعم المزارعين. بالطبع، لا نصدق هذا، لأنهم عادة يراوغون عندما يتعلق الأمر بالمال: في البداية يقدمون وعودا، ثم لا يفون (بها).. أعتقد أننا لن نرى أي أموال - هذه هي الطريقة التي تعمل بها بروكسل".

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وحسب أوربان، فإنه من الدروس المستخلصة من الوضع حول المنتجات الزراعية الأوكرانية في أوروبا الوسطى، أنه "يجب عليك دائما الاعتماد على الذات" في حماية مصالحك الخاصة وعدم انتظار المساعدة الخارجية، لا سيما من بروكسل.

في وقت سابق، أشار وزير الخارجية الهنغاري بيتر سييارتو إلى أنه تبين عدم جواز الوثوق في بروكسل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، لأن تلك الحبوب لم تذهب إلى إفريقيا والشرق الأوسط، وإنما بقيت في أوروبا وخربت السوق الأوروبية.

المصدر: "نوفوستي"