موقع أمريكي يضع سيناريو مواجهة محتملة بين "إف-16" والدفاع الجوي الروسي في أوكرانيا

قال جون فينابل، وهو طيار حربي أمريكي سابق، إن مقاتلات "إف-16" الأمريكية لا يمكنها تخطي منظومات الدفاع الجوي الروسية، لذا فهي غير مناسبة للاستخدام في أوكرانيا.

وأشار الضابط السابق في مقالة لموقع "بيزنس إنسايدر"، إلى أن المقاتلات من الجيل الرابع والأعلى، مثل "إف-16"، التي لا تحتوي على وظيفة التخفي، تعتبر أقل قدرة من أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، مثل منظومات "إس-400" الروسية.

إقرأ المزيد

ووفقا للطيار السابق، لا تصلح مقاتلات "إف-16" الأمريكية للاستخدام من جانب القوات الجوية الأوكرانية، لأن منظومات الدفاع الجوي الروسية يمكنها بسهولة "التفوق" على أنظمة التوجيه الموجودة في هذه الطائرات.

وأشار فينابل إلى أنه، لا يرغب في التحليق فوق أوكرانيا في الوقت الحالي، لأنه يدرك حقا أن مصير مثل هذا التحليق محتوم و"ليس لديه أية فرصة للنجاح".

وشدد الضابط الأمريكي السابق، على أن تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا لن يؤثر على مسار الأعمال القتالية، ولن يزيد من احتمال تحقيق نتيجة إيجابية للهجوم المضاد الذي تحدثت أوكرانيا عنه كثيرا.

المصدر: نوفوستي