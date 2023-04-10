كييف تدعو الطيارين الحربيين الأجانب للتعاقد مع قواتها

أفادت قناة "الخامسة" التلفزيونية بأن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، دعا الطيارين الحربيين الأجانب الذين يتقنون قيادة مقاتلات "إف-16" للتعاقد مع قواته.

وقال ريزنيكوف في مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي: "إذا كان هناك طيارون يتقنون قيادة طائرات "إف-16"...الفيلق الأجنبي مستعد لفتح أبوابه".

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وصرح قائد سلاح الجو الأوكراني الجنرال، سيرغي غولوبتسوف، في مقابلة مع صحيفة "بريتيش تايمز" أن أوكرانيا تخسر أفضل طياريها العسكريين وهي بانتظار الحصول على مقاتلات "إف -16".

ولفت غولوبتسوف إلى أنه يمكن للطيارين الأوكرانيين إتقان قيادة المقاتلات الغربية في غضون بضعة أشهر.

وعبّر نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كريستوفر غريدي في وقت سابق عن اعتقاده بأن نقل مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى أوكرانيا مكلف للغاية، مشيرا إلى أن هذا الاحتمال يبقى أمرا غير مستبعد.

المصدر: نوفوستي