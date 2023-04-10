وسائل إعلام: تسرب وثائق البنتاغون أثار الفوضى والبارانويا في واشنطن

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن تحديد مصدر تسريب وثائق البنتاغون السرية قد يكون أمرا صعبا، نظرا لنسخ الوثائق وتصويرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن "تسرب" هذه الوثائق زرع الفوضى والبارانويا (جنون الارتياب) في واشنطن.

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وأضافت: "أحد العوامل التي تعقد التحقيق هو أن الوثائق التي درستها صحيفة "فاينانشيال تايمز" مطبوعة ومصورة، والتي يقول المسؤولون إنها قد تجعل من الصعب تتبع مصدر "التسريب"".

وفي سياق متصل ذكرت شبكة CNN في وقت سابق، أن تسريب وثائق البنتاغون السرية أثار قلق المسؤولين الأمريكيين بشدة، الذين أعربوا عن خشيتهم في أن تعرض هذه المعلومات الأوضاع الأمنية للخطر، وتقوض العلاقات الدولية المهمة.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم السبت الماضي، عن فتح تحقيق في تسريب محتمل ونشر وثائق سرية للبنتاغون تتعلق بمساعدة أوكرانيا عسكريا وبعملية روسيا العسكرية ومسائل أخرى.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الوثائق جرى تزوير بعضها، لكن معظمها أصلية وتتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية متداولة في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، وفق المصدر نفسه.

المصدر: نوفوستي