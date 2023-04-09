خبير عسكري: طاقات الصناعة الأمريكية لن تكفي قوات كييف للصمود أمام الجيش الروسي

أكد الخبير العسكري كريس أوزبورن أن قوات كييف لن تتمكن من الاحتفاظ بالأراضي التي لا تزال تسيطر عليها، لأن المجمع الصناعي الأمريكي غير قادر على إنتاج الدبابات والمدرعات الكافية لها.

واعتبر أوزبورن في مقال لـ 19Fortyfive. أن "الاحتفاظ بالأراضي بدون عدد كبير من المدرعات الثقيلة، ومن المرجح أن يكون ذلك مهمة صعبة".

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وأشار إلى أن البنتاغون يحاول زيادة الإمدادات اللوجستية والشاحنات والمعدات لتعويض النقص في دبابات "أبرامز" وعربات "برادلي" القتالية لدى القوات الاوكرانية، لكن هذا لا يكفي للعمليات القتالية.

وأوضح أن صانعي الأسلحة الأمريكيين يحتاجون إلى عدة سنوات على الأقل لإنتاج دبابات "أبرامز" كافية لقوات كييف.

المصدر: نوفوستي