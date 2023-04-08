ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن حصيلة مروّعة لقتلى قوات كييف

كشف ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، عن حصيلة قتلى قوات كييف في محاولاتها بدعم غربي لوقف تقدم الجيش الروسي، وأكد أنها فاقت الـ300 ألف قتيل.

وقال ريتر: "أوكرانيا تحاول التقليل من خسائرها، لكن الحقيقة هي أنها أعلى بكثير من الأرقام الرسمية. من الصعب جدا حسابها بدقة. القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني في محادثة مع رئيس الأركان الأمريكية مارك ميلي، قال إن 250 ألف جندي أوكراني قتلوا وحوالي 83 ألفا في عداد المفقودين".

وأضاف أن حوالي 60 ألفا من المفقودين لقوا حتفهم على الأرجح، وهذا يعطي عددا يمكن تقديره بحوالي 315 ألف قتيل.

وأكد أن الأرقام التي ذكرت تتوافق مع المعلومات التي يتلقاها هو نفسه.

المصدر: نوفوستي