الأسد ورئيسي يبحثان تسريع تأسيس مصرف مشترك لتسهيل التجارة البينية

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد مباحثات مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في دمشق، شملت سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتسريع تأسيس مصرف مشترك لتسهيل التبادل التجاري.

وشدّد الأسد ورئيسي في مباحثاتهما على تفعيل كل التفاهمات والمقترحات التي تمت مناقشتها خلال الزيارة ووضعها موضع التنفيذ بما يخدم العلاقة بين البلدين والشعبين، كما أكّدا على استمرار التنسيق والتشاور في مختلف المجالات.

وناقشا الخطوات الاقتصادية التي سيتم العمل فيها خلال المرحلة المقبلة في مجال محطات الكهرباء والطاقة والسياحة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، وتسريع الإجراءات الثنائية المطلوبة لتأسيس مصرف مشترك بهدف تسهيل التبادل التجاري.

المصدر: RT