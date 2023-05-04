سيئول تعرب عن أسفها إزاء حرق دميتي الرئيسين يون وبايدن في كوريا الشمالية

أعربت سيئول عن أسفها العميق إزاء تقارير إعلامية كورية شمالية حول تنظيم "مراسم" حرق دميتي الرئيسين الكوري الجنوبي يون سوك يول، والأمريكي جو بايدن، في أعقاب قمتهما.

وقال مسؤول بوزارة الوحدة للصحفيين إن كوريا الشمالية تعرب بطرق متعددة عن استيائها من إعلان واشنطن لتعزيز الردع الموسع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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وذكر أنه من المؤسف للغاية أن تنشر وسائل الإعلام الرسمية عملا من الانتقادات مبالغا فيه مثل مراسم الحرق.

وصرح بأن بيونغ يانغ ربما شجبت بشدة نتيجة القمة الأخيرة في محاولة لتشديد قبضتها على الشعب الكوري الشمالي من خلال تسليط الضوء على التهديدات الخارجية.

وقال المسؤول بالوزارة: "من الصعب التقييم في هذه المرحلة ما إذا كانت كوريا الشمالية تحاول السيطرة على مدى تعبيرها عن الاستياء أم أن هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار".

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية وصحيفة "رودونغ سينمون" إنه خلال تجمع الشباب والطلاب في متحف شينتشون يوم 2 مايو، أقيمت مراسم حرق دميتين ترمزان لرئيسي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

مع ذلك، لم تنشر كوريا الشمالية بعد صورا لمراسم الحرق المزعومة، مما أدى إلى تكهنات بأن كوريا الشمالية ربما كانت قد أبلغت عن الحدث فقط من أجل الدعاية دون عقدها فعليا.

المصدر: "يونهاب"