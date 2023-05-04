كوليبا: بريدنيستروفيه تشكل خطرا على أوكرانيا

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن بلاده تحتفظ بقوات على الحدود مع مولدوفا، لأنها ترى من الضروري الاستعداد لاحتواء محتمل للمخاطر من جانب بريدنيستروفيه.

وأضاف الوزير في حديث تلفزيوني: "طبعا تشكل بريدنيستروفيه على جانبنا الجنوبي الغربي، الخطر الذي يجبرنا على إرسال قوات إلى هذا الجزء من الحدود، من أجل احتواء الوضع والسيطرة عليه. لكني أريد أن أؤكد أن بريدنيستروفيه هي مسألة سيادة وسلامة أراضي مولدوفا".

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وشدد كوليبا على أن أوكرانيا، مستعدة لقبول أي مسار تختاره مولدوفا لإعادة دمج بريدنيستروفيه.

وقال: "لدى مولدوفا الحق في تحديد كيفية تطوير نفسها وكيفية حل مشكلة بريدنيستروفيه. لكنها مشكلة بالنسبة لنا أيضا. أشدد على أن هذه مشكلة من الناحية العسكرية موجودة بالنسبة لنا".

ويشار إلى أن بريدنيستروفيه، التي يشكل الروس والأوكرانيون 60 ٪ من سكانها، سعت للانفصال عن مولدوفا في السنوات الأخيرة قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. وكان السبب في ذلك هو الخوف من أن تنضم مولدوفا إلى رومانيا في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي. في عام 1992، بعد محاولة فاشلة من قبل سلطات مولدوفا لحل المشكلة بالقوة، أصبحت بريدنيستروفيه، منطقة مستقلة بحكم الواقع.

المصدر: نوفوستي