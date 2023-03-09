فشل محاولة للمخابرات الأوكرانية لاغتيال زعيم جمهورية بريدنيستروفيه

أفادت وزارة أمن الدولة بجمهورية بريدنيستروفيه، بأنه تم إفشال محاولة لاغتيال فاديم كراسنوسيلسكي رئيس الجمهورية المعلنة من جانب واحد.

ووفقا لبيان الوزارة، تم اعتقال الذين حاولوا تنفيذ الجريمة بإيعاز من جهاز الأمن الأوكراني.

وأضاف البيان المنشور على موقع الوزارة: "جرى التحضير للجريمة، بأمر من المخابرات الأوكرانية، وهي تستهدف عددا من المسؤولين في جمهورية بريدنيستروفيه. تم اعتقال كل المشتبه بهم ويجري التحقيق معهم في الوقت الراهن".

ووفقا للمعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام المحلية، تضمنت خطة الاغتيال، تفجير عبوة ناسفة في سيارة فاديم كراسنوسيلسكي.

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وتؤكد التقارير أن العبوة تحتوي على 8 كلغم من مادة الهكسوجين والبراغي والصواميل والأسلاك. وحسب هذه التقارير، لو وقعت الجريمة كانت ستقضي على حياة الكثير من الأبرياء.

وفي 23 فبراير، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف يستعد لاستفزاز مسلح ضد بريدنيستروفيه، والذي ستنفذه وحدات من القوات الأوكرانية، بما في ذلك كتيبة "آزوف" المتطرفة، وكذريعة لغزو جمهورية بريدنيستروفيه، تخطط كييف لشن هجوم مزعوم للقوات الروسية من أراضي بريدنيستروفيه.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على استفزاز نظام كييف ضد بريدنيستروفيه، إن تم تنفيذه.

المصدر: وكالات