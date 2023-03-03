خبير: كييف والناتو يريدان التخلص من بريدنيستروفيه

صرح خبير العلوم السياسية أندريه سوزدالتسيف، بأن الوضع في بريدنيستروفيه لا يزال متوترا بسبب تدخل محتمل للقوات الأوكرانية على أراضيها، وكييف مهتمة، لكنها لن تهاجم في المستقبل القريب.

وقال سوزدالتسيف: "كييف مصممة على التخلص من بريدنيستروفيه - إنها مفيدة لهم من الناحية الجيوسياسية، لأنه لا يمكن لأحد التحدث عن أي عضوية في الناتو بينما هناك قواعد روسية خلفهم".

ووفقا له، فإن كل شيء سيعتمد الآن على رئيسة مولدوفا مايا ساندو، لأن هجوم أوكرانيا على بريدنيستروفيه، سيكون انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف الخبير: "في الوقت الحالي، لا يستحق العدوان الانتظار - إلا في حالة الهجوم ونجاح الجيش الأوكراني. لا يريد الناتو ترتيب ستالينغراد جديدة هناك أمام العالم بأسره، فهم يرغبون بدخول القوات الأوكرانية، واستسلام المدافعين بسرعة. لكن هذا بالطبع لن يحدث، وبالتالي من المستحيل التحدث عن تدخل مبكر".

وأشار نائب رئيس الوزراء المولدوفي أوليغ سيريبريان، اليوم الجمعة، إلى أنه لا توجد اتفاقيات بين قيادة الجمهورية وحكومة أوكرانيا للقيام بعملية عسكرية في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية. ومع ذلك، في وقت سابق قالت المتحدثة باسم قوات الدفاع الأوكرانية الجنوبية ناتاليا غومينيوك، إن القوات الأوكرانية ركزت قواتها بالقرب من الحدود مع بريدنيستروفيه، وقال ممثل دائرة حدود الدولة الأوكرانية أندريه ديمتشينكو في 28 فبراير، إن الجيش الأوكراني يبني تحصينات على الحدود مع بريدنيستروفيه.

وفي 23 فبراير، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف يستعد لاستفزاز مسلح ضد بريدنيستروفيه، والذي ستنفذه وحدات من القوات الأوكرانية، بما في ذلك كتيبة "آزوف" المتطرفة، وكذريعة لغزو جمهورية بريدنيستروفيه، تخطط كييف لشن هجوم مزعوم للقوات الروسية من أراضي بريدنيستروفيه.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على استفزاز نظام كييف ضد بريدنيستروفيه، إن تم تنفيذه.

وسعت بريدنيستروفيه، التي يتشكل 60% من سكانها من الروس والأوكرانيين، للانفصال عن مولدوفا حتى قبل تفكك الاتحاد السوفيتي، خوفا من انضمام مولدوفا إلى رومانيا في موجة من القومية.

وفي عام 1992، بعد فشل محاولة السلطات المولدوفية لحل المشكلة بالقوة، أصبحت بريدنيستروفيه إقليما لا يخضع لسيطرة كيشيناو.

المصدر: نوفوستي