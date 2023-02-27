نشطاء: قوات رومانية مصحوبة بـ"هيمارس" تتحرك نحو الحدود مع مولدوفا في ضوء التصعيد حول بريدنيستروفيه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حسب زعمهم نقل أنظمة صاروخية رومانية ومنصة إطلاق لمنظومة "هيمارس" إلى الحدود مع مولدوفا في ضوء تصعيد الوضع في منطقة بريدنيستروفيه.

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وصرح عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أمس الأحد، بأن القوات الأوكرانية تنقل وحداتها إلى حدود منطقة بريدنيستروفيه. وقال: "على الأرجح يمكننا القول إن (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي يستعد لمهاجمة بريدنيستروفيه".

وكتبت وزارة الدفاع الروسية في صفحتها على "تلغرام" في 23 فبراير الجاري أن السلطات الأوكرانية تستعد لتنظيم استفزاز مسلح في بريدنيستروفيه. وفقا للوزارة، تخطط أوكرانيا - من أجل خلق ذريعة للغزو - شن "هجوم روسي مفترض" من أراضي بريدنيستروفيه، وذلك باستخدام المخربين الذين سيرتدون زي الجيش الروسي. وشددت الوزارة على أنها تتابع الوضع على حدود أوكرانيا مع الجمهورية وسترد على "أي تغيرات في الوضع".

المصدر: RT