"سنرد".. موسكو تحذر واشنطن وكييف والناتو من أي استفزاز ضد ترانسنيستريا

حذرت موسكو الولايات المتحدة والناتو وأوكرانيا من أي خطوات طائشة حيال ترانسنيستريا (بريدنيسترفيا) وسط حشد القوات الأوكرانية قرب حدودها، مؤكدة أن أي استفزاز هناك لن يبقى دون رد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "علما بما رصدته الدفاع الروسية من حشد للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من الحدود الأوكرانية مع إقليم ترانسنيستريا، ونشر المدفعية في مواقع إطلاق النار، فضلا عن الزيادة غير المسبوقة في تحليق المسيرات الأوكرانية فوق أراضي ترانسنيستريا، نحذر الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو ومن تحت وصايتهم من الأوكرانيين، من أي خطوات طاشة جديدة".

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وأكد البيان أن موسكو ثابتة في تأييدها لحل أي قضايا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، لكنه أضاف: "في الوقت نفسه، لا ينبغي لأحد أن يساوره أدنى شك في أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على استفزازات نظام كييف، إن وقعت، وستضمن حماية مواطنينا، وقوات حفظ السلام الروسية، وأفراد المجموعة العملياتية للقوات الروسية والمستودعات العسكرية في منطقة كالباسكا في إقليم ترانسنيستريا".

وشدد البيان على أن أي عمل يشكل تهديدا لأمنهم ستعتبره موسكو بمثابة "هجوم مباشر على روسيا، وفقا للقانون الدولي".

وأمس الخميس أعلنت الدفاع الروسية أن قوات كييف تستعد لغزو جمهورية ترانسنيستريا بدعوى منع زحف الجيش الروسي على أوكرانيا من هناك، في خطوة تهدد القوات الروسية المتواجدة في ترانسنيستريا.

المصدر: RT