الدفاع الروسية: نظام كييف يكثف استعداداته لغزو ترانسنيستريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تستعد لغزو جمهورية ترانسنيستريا بدعوى منع زحف الجيش الروسي على أوكرانيا من هناك، في خطوة تهدد القوات الروسية في ترانسنيستريا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الجانب الروسي يسجّل حشودا عسكرية كبيرة لقوات كييف، ونشرها المدفعية والعربات المدرعة على الحدود مع جمهورية ترانسنيستريا، وزيادة غير مسبوقة في تحليق الطائرات المسيّرة فوق ترانسنيستريا.

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وأضافت الوزارة: "يشكل مثل هذا الاستفزاز تهديدا مباشرا لقوات حفظ السلام الروسية في ترانسنيستريا".

وشدّدت الوزارة على أن الجيش الروسي سيرد بشكل مناسب على هذا الاستفزاز المحتمل من الجانب الأوكراني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قوات كييف تستعد لاستفزاز ضد ترانسنيستريا، ستقحم فيه كتيبة "آزوف" النازية.

يشار إلى أن إقليم ترانسنيستريا أعلن استقلاله عن مولدوفا سنة 1992، مما أدى إلى اندلاع نزاع مسلح بين كيشينيوف وتراسبول عاصمة الإقليم عشية زوال الاتحاد السوفيتي.

إعلان تيراسبول الاستقلال جاء تحسبا لانضمام مولدوفا إلى رومانيا وإلحاق ترانسنيستريا بها، خلافا لإرادة الروس الذين يمثلون 60 في المئة من السكان في ترانسنيستريا والمتمسكون بالفضاء الثقافي والاقتصادي الروسي.

النزاع في ترانسنيستريا لم يخمد حتى تدخلت قوات روسية لحفظ السلام، وحماية مخازن الأسلحة والذخائر السوفيتية هناك.

المصدر: RT