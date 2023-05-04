رئيس الوزراء الهنغاري مخاطبا ترامب: ارجع سيدي الرئيس واجلب لنا السلام!

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن عودة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الانتخابي الحالي في انتخابات 2024 الرئاسية دونالد ترامب ضرورية لإحلال السلام في أوكرانيا.

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جاء ذلك خلال حديث أوربان في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في بودابست، حيث أشار رئيس الوزراء الهنغاري إلى أن الدول في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تتعرض للهجوم من قبل "فيروس تم تطويره في المختبرات الليبرالية التقدمية"، وهو ما أطلق عليه أوربان "السياسة الخارجية التقدمية التي تجرنا دائما إلى الحرب".

وتابع: "لقد رأيت عددا من هذه الثورات الملونة، والتي تبدأ بإعلانات الحرية وتستمر بإعادة التثقيف التقدمي الليبرالي وتطوير الإنسان، ثم لا تلبث أن تنتهي بالفوضى والارتباك والخزي لهذه الدول".

وقال أوربان: "أنا متأكد من أنه إذا ما كان السيد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، فلم تكن الحرب لتمزق أوكرانيا وأوروبا اليوم. ارجع سيدي الرئيس، واجعل الولايات المتحدة عظيمة من جديد واجلب لنا السلام!".

وكان أوربان قد قال في وقت سابق إن السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإن أوروبا فوتت فرصتها في الوساطة لأنها لم تكن قادرة على تنفيذ اتفاقيات مينسك.

المصدر: نوفوستي