حذر وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو من تداعيات هجمات الطائرات المسيرة على الكرملين، وقال إنها تزيد من احتمالية تصعيد الصراع.

جاء ذلك في تصريحاته لشبكة CNN، حيث تابع: "لا أعرف ما حدث بالضبط، إلا إني أعرف شيئا واحدا مؤكدا وهو أنه كلما طال أمد الحرب، زاد احتمال وقوع مثل هذه الأحداث، وكلما وقعت مثل هذه الأحداث، زاد خطر التصعيد".

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ودعا الوزير، بصفته ممثلا عن دولة مجاورة، ستكون في خطر كبير حال حدوث تصعيد محتمل، إلى "إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن الهجوم على الكرملين تقف وراءه الولايات المتحدة الأمريكية التي "تتخذ القرارات" بشأن مثل هذه الأعمال والهجمات الإرهابية، وتأمر كييف بتنفيذها.

وكانت الخارجية الروسية قد نشرت في بيان لها أن الجانب الروسي "يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ الإجراءات الانتقامية المناسبة ضد المحاولات الفظيعة لارتكاب أعمال إرهابية. وسوف ترد روسيا وفقا لتقييم التهديد الذي وجهته كييف لقيادة بلادنا".

المصدر: نوفوستي