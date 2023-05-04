نتنياهو: من يهاجمنا سيدفع الثمن

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مقتل 3 فلسطينيين، "نفذوا عملية إطلاق نار في أبريل الماضي أدت إلى مقتل 3 مستوطنات"، قائلا: "من يهاجمنا سيدفع الثمن".

وقال نتنياهو: "هذا الصباح، قمنا بتسوية الحسابات مع قتلة لوسي ومايا ورينا دي"، مشيرا إلى أن "رسالتنا إلى أولئك الذين يؤذوننا، وأولئك الذين يريدون إلحاق الأذى بنا، هي أنه سواء استغرق الأمر يوما أو أسبوعا أو شهرا، يمكنكم التأكد من أننا سنقوم بتسوية الحسابات معكم. لا يهم أين تحاول الاختباء سنجدك".

وشدد على أن "من يهاجمنا سيدفع الثمن"، مضيفا: "أود أن أشكر الأجهزة الأمنية وجنودنا الشجعان الذين عملوا ليل نهار لتصفية الحسابات مع القتلة".

بدوره، قال رئيس الوزراء السابق يائير لابيد: "شارك المئات من المقاتلين في عملية القضاء على نشطاء حماس الذين قتلوا الأم لوسي وابنتيها مايا ورينا دي، في هجوم عنيف في غور الأردن. وعملت قوات الأمن بلا توقف حتى ألقت القبض على القتلة الحقرين".

وأضاف: "ليعرف كل أعدائنا أنه لا يوجد مكان يمكنهم الاختباء فيه. أهنئ المحاربين وأدعوا أن تعودوا دائما إلى المنزل بأمان".

המעגל נסגר. מאות לוחמים השתתפו במבצע לחיסול פעילי חמאס שרצחו את האם לוסי ובנותיה מאיה ורינה די, בפיגוע הקשה בבקעת הירדן. כוחות הבטחון פעלו ללא הפסקה עד שהשיגו את הרוצחים הנתעבים. ידעו כל אויבנו כי אין מסתור שיוכלו להסתתר בו. מברך את הלוחמים ומתפלל שתמיד תשובו בשלום הביתה. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) May 4, 2023

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي "قتل حسن قطناني ومعاذ المصري، من نشطاء حماس، قاتلي الإسرائيليات الثلاثة، الأم ليئا، وبناتها اللواتي قتلن في العملية الإرهابية قرب بلدة الحمرة في الأغوار. كما قتل إبراهيم حورا، أحد المساعدين الرئيسيين للمطلوبين".

المصدر: RT