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الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس (فيديو)
AFP
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أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن قوات الجيش نفذت نشاطا عسكريا داخل البلدة القديمة في نابلس، في الضفة الغربية المحتلة، أدى إلى مقتل منفذي إطلاق نار بالقرب من مستوطنة الحمرا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة القديمة في نابلس وحاصر أحد المنازل داخل حارة الياسمينة في البلدة القديمة.

هذا وتم تداول مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عملية الاقتحام، كان يسمع فيها أصوات إطلاق نار.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شخصين بنيران الجيش الإسرائيلي.

فيما أفادت معلومات عن مقتل 3 فلسطينيين خلال عملية الاقتحام.

وفي وقت لاحق، قال الناطق بلسان الشاباك، والمتحدث بإسم حرس الحدود والناطق بإسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك: "في نشاط مشترك بين الشاباك والمجيب والجيش الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي في منطقة لواء السامرة، قتل الارهابيان حسن قطناني ومعاذ المصري، نشطاء حماس، قتلة الإسرائيليات الثلاثة؛ الأم ليئا، وبناتها اللواتي قتلن في العملية الإرهابية قرب بلدة الحمرة في الأغوار في وادي الأردن".

وأضاف: "في أعقاب وقوع العملية الإرهابية بذلت الجهود الاستخباراتية والعسكرية حتى كشف مكان المنزل الذي اختبئا في داخله في البلدة القديمة في نابلس. بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة داهمت قوات الأمن صباح اليوم المنزل المذكور حيث وقع تبادل لإطلاق النار أدى الى مقتل القتلة. كما قتل في النشاط المدعو إبراهيم حورا، أحد المساعدين الرئيسيين للمطلوبين. وقد عثر في المنزل على بندقيتيْن من نوع M16 وكلاشينكوف".

المصدر: RT 

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