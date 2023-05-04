الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس (فيديو)

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن قوات الجيش نفذت نشاطا عسكريا داخل البلدة القديمة في نابلس، في الضفة الغربية المحتلة، أدى إلى مقتل منفذي إطلاق نار بالقرب من مستوطنة الحمرا.

#عاجل تعمل قوات الأمن في هذه الساعة داخل البلدة القديمة في #نابلس. يتبع لاحقًا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 4, 2023

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة القديمة في نابلس وحاصر أحد المنازل داخل حارة الياسمينة في البلدة القديمة.

هذا وتم تداول مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عملية الاقتحام، كان يسمع فيها أصوات إطلاق نار.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شخصين بنيران الجيش الإسرائيلي.

فيما أفادت معلومات عن مقتل 3 فلسطينيين خلال عملية الاقتحام.

تغطية صحفية: "من اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس". pic.twitter.com/5cKJtnYj1i — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 4, 2023

تغطية صحفية: "أصوات انفجارات واشتباكات عنيفة بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس". pic.twitter.com/gx1HMhqL3g — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 4, 2023

جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمحيط منزل عائلة الشهيد محمد العزيزي في حارة الياسمينة وسط محافظة نابلس . pic.twitter.com/jalNqbaJ2e — شبكة قدس فيد (@quds_feed) May 4, 2023

وفي وقت لاحق، قال الناطق بلسان الشاباك، والمتحدث بإسم حرس الحدود والناطق بإسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك: "في نشاط مشترك بين الشاباك والمجيب والجيش الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي في منطقة لواء السامرة، قتل الارهابيان حسن قطناني ومعاذ المصري، نشطاء حماس، قتلة الإسرائيليات الثلاثة؛ الأم ليئا، وبناتها اللواتي قتلن في العملية الإرهابية قرب بلدة الحمرة في الأغوار في وادي الأردن".

#عاجل

في نشاط مشترك لقوات جيش الدفاع، الشاباك، ووحدة مكافحة الإرهاب في البلدة القديمة في #نابلس قتل صباح اليوم (4.5) الارهابيان حسن قطناني ومعاذ المصري، نشطاء حماس، قتلة الإسرائيليات الثلاثة؛ الأم ليئا، وبناتها اللواتي قتلن في العملية الإرهابية قرب بلدة الحمرة في الأغوار — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 4, 2023

وأضاف: "في أعقاب وقوع العملية الإرهابية بذلت الجهود الاستخباراتية والعسكرية حتى كشف مكان المنزل الذي اختبئا في داخله في البلدة القديمة في نابلس. بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة داهمت قوات الأمن صباح اليوم المنزل المذكور حيث وقع تبادل لإطلاق النار أدى الى مقتل القتلة. كما قتل في النشاط المدعو إبراهيم حورا، أحد المساعدين الرئيسيين للمطلوبين. وقد عثر في المنزل على بندقيتيْن من نوع M16 وكلاشينكوف".

كما قتل في النشاط المدعو إبراهيم حورا، أحد المساعدين الرئيسيين للمطلوبيْن.



وقد عثر في المنزل على بندقيتيْن من نوع M16 وكلاشينكوف.



قوات الأمن ستواصل العمل بإصرار لاحباط كل تهديد إرهابي موجه ضد مواطني إسرائيل وجنود جيش الدفاع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 4, 2023

المصدر: RT