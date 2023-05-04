وزيرة خارجية فرنسا: حادث غريب وغامض

وصفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الهجوم بالمسيرات الذي تعرض له الكرملين فجر الأربعاء بأنه "غريب" و"لا يزال بحاجة إلى تفسير".

وفي وقت سابق، ذكرت خدمة الكرملين الصحفية أنه في ليلة 3 مايو، حاول نظام كييف استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين وأنه تم تعطيلهما، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في وقت لاحق أن بوتين لم يكن في الكرملين لحظة الهجوم.

ورفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب نص المادة "عمل إرهابي"، بشأن محاولة السلطات الأوكرانية ضرب مقر الرئاسة الروسية في الكرملين باستخدام المسيرات.

إقرأ المزيد

وقالت كولونا في حوار مع إذاعة France Inter: "ليس لدي أي معلومات محددة ولن أخوض في فرضيات، فهناك كثير منها. لكن في الواقع هذا الحادث غريب. وفي الوضع الطبيعي، يصعب فهمه. لذلك، لن أقول أكثر من أنه أمر غريب أو غامض. وأوكرانيا أعلنت رسميا أنه لا علاقة لها بهذا الحادث الذي لا يزال بحاجة إلى تفسير".

يذكر أنه صدرت في وقت سابق عن كييف وجهات غربية تصريحات عديدة بشأن احتمال تنفيذ هجمات باستخدام المسيرات على أهداف في موسكو.

المصدر: "نوفوستي"