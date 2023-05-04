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صحفي أمريكي يشكك في مزاعم تورط روسيا في الهجوم على الكرملين

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صحفي أمريكي يشكك في مزاعم تورط روسيا في الهجوم على الكرملين
Sputnik
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شكك الصحفي الأمريكي غلين غرينوالد الذي ساعد إدوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية في نشر وثائق سرية، في فرضية تورط روسيا في الهجوم بالمسيرات على الكرملين.

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وذكرت خدمة الكرملين الصحفية في وقت سابق أنه في ليلة 3 مايو، حاول نظام كييف استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين وأنه تم تعطيلهما، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في وقت لاحق أن بوتين لم يكن في الكرملين لحظة الهجوم.

وكتب غرينوالد عبر "تويتر" مساء الأربعاء: "روجت الصحافة الغربية في السابق ادعاءات سخيفة بأن روسيا فجرت خط الأنابيب (السيل الشمالي) الخاص بها. والآن يزعمون أن الكرملين ربما هاجم نفسه".

وأرفق غرينوالد منشوره بصورة لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يزعم أن الكرملين نفسه "قد يكون مسؤولا عن الحادث".

يذكر أنه صدرت في وقت سابق عن كييف وجهات غربية تصريحات عديدة بشأن احتمال تنفيذ هجمات باستخدام المسيرات على أهداف في موسكو.

المصدر: وكالات

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