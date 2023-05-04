"هي الأكثر كثافة منذ مطلع العام".. كييف تعلن تعرضها لهجمات جوية

أعلن سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، أن كثافة الهجمات التي تعرضت لها المدينة الليلة الماضية كانت الأعلى منذ بداية العام الحالي.

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وفي منشور عبر "تليغرام" نقلت إدارة المدينة عن بوبكو قوله: "لم تشهد مدينتنا ضربات بمثل هذه الكثافة الشديدة منذ بداية العام الحالي"، وذلك خلال حالة تأهب جوي استغرقت 3,5 ساعة.

وادعت السلطات أن الدفاعات الجوية دمرت كل الصواريخ والمسيرات في سماء كييف، مشيرة إلى سقوط حطام في بعض مناطق المدينة، دون تقديم تفاصيل عن الأضرار.

وبالإضافة إلى العاصمة كييف، تم تشغيل صافرات الإنذار في وقت سابق الليلة الماضية في مقاطعات كييف وكيروفوغراد وتشرنيغوف وسومي وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن وقوع انفجارات في كييف وأوديسا.

المصدر: "نوفوستي"