قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول مهاجمة الكرملين بالدرونات، تثير الدهشة لسخافتها ومدى وقاحتها.

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال تعليقها على مهاجمة الكرملين بالدرونات، بأن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على ضرب الأراضي الروسية.

وأضاف السفير الروسي: "تصريحات المسؤولين في واشنطن تثير العجب والدهشة لسخافتها ووقاحتها. لم يرغبوا هنا بالاعتراف بما هو واضح وصريح - وقع عمل ارهابي خطط له نظام زيلينسكي، ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي".

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وشدد أنطونوف على أن اختيار وقت الهجوم قبيل حلول يوم النصر واستعراض 9 مايو، ليس محض صدفة بتاتا.

وأشار السفير، إلى أن الجانب الروسي كان يأمل أن يتوفر القدر اللازم من الإرادة والقوة لدى الإدارة الأمريكية، لتقوم بإدانة الهجوم، لكن واشنطن اليوم تدافع عن المجرمين في كييف.

ويرى السفير الروسي، أن تكرار كبار المسؤولين الأمريكيين القول إن كييف يمكن أن تختار كيفية الدفاع عن نفسها، هو "مثال للمعايير المزدوجة، ولسياسة تشجيع نظام فلاديمير زيلينسكي" على تنفيذ هجمات ضد روسيا.

ويرى السفير أن زعم الجانب الأمريكي بأنه يكبح نظام كييف ويمنعه من مهاجمة أهداف خارج حدوده، هو "مهزلة كاذبة".

وأكد أنطونوف أن روسيا سترد على الهجوم في الوقت الذي تراه ضروريا و"وفقا لتقييم التهديد الذي أوجدته كييف" للقيادة الروسية.

ويشار إلى أن إدارة الرئاسة الروسية أعلنت يوم أمس أنه تم استهداف الكرملين، بطائرتين مسيرتين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب، تم تعطيل المسيرتين بدون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

المصدر: نوفوستي