قائد قوة الدفاع الجوي الإيراني: نرصد تحركات الأجسام الطائرة الأجنبية فيما وراء الحدود

أكد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد أن هذه القوة ترصد جميع تحركات الأجسام الطائرة الأجنبية خارج الحدود الجوية للبلاد.

وجاء ذلك خلال زيارة العميد علي رضا صباحي فرد إلى مركز العمليات العسكرية التابع لمجموعة الدفاع الجوي في أهواز " SOC " (مركز محافظة خوزستان جنوب غربي إيران) ومواقع الرادار والصواريخ التابعة له، حيث قام بتقييم تقارير الكشف والاستطلاع من قبل الرادارات ومدى مطابقتها لتقرير "SOC"، وكذلك مقارنتها مع الشبكة الشاملة للدفاع الجوي.

وخلال لقائه قادة ومنتسبي مجموعة الدفاع الجوي في الأهواز، أوضح العميد صباحي فرد قائلا: "إن قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش بامتلاكها منظومات الأسلحة الرادارية والصاروخية محلية الصنع والحديثة، تمكنت من رصد جميع تحركات الأجسام الطائرة الأجنبية خارج الحدود الجوية للبلاد"، معتبرا سجل الدفاع الجوي للجيش الإيراني بأنه لامع في تأمين أجواء البلاد.

وأردف: "إن كفاءة أنظمة الدفاع والمعدات المحلية المتطورة عززت قوة الردع وأمن المصالح الوطنية للبلاد في الساحة العالمية"، مشددا على ضرورة تعريف الجيل الشاب بمعارف الحرب في جميع الجوانب.

وتوجه إلى قادة هذه الوحدة الدفاعية بالقول: "يجب إعداد التمهيدات والمتطلبات اللازمة لإقامة مخيمات التثقيف بمعارف الحرب لطلبة جامعات الضباط التابعة للجيش بأفضل صورة ممكنة".

المصدر: "فارس"