لاتفيا تخطط لشراء أنظمة صواريخ بحرية تستخدمها دول الناتو لتعزيز دفاعاتها الساحلية

وافقت حكومة لاتفيا على شراء أنظمة الصواريخ المضادة للسفن Naval Strike Missile حسبما أفادت وزارة الدفاع في لاتفيا.

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نقلت ذلك وكالة BNS، حيث صرحت وزيرة الدفاع اللاتفية إينارا مورنييتسيه اليوم الأربعاء بأن "الحصول على هذه الأنظمة الصاروخية سيعني انتقال القوات المسلحة اللاتفية إلى مستوى جديد من القدرة الدفاعية مع زيادة قوة النيران ونطاق التدمير المستهدف، ما سيعزز بشكل كبير الدفاع الساحلي في البلاد".

ومن المقرر أن تتلقى لاتفيا هذه الأنظمة بعد عام 2025.

ولم تذكر وزارة الدفاع تكلفة الشراء، لكنها تؤكد أن الولايات المتحدة ستقدم دعما ماليا كبيرا لاقتناء الصواريخ المضادة للسفن، كما سيقدم الجيش الأمريكي الدعم في تدريب الأفراد العسكريين على استخدام هذه الأنظمة وصيانتها.

وتتميز أنظمة الصواريخ المضادة للسفن Naval Strike Missile، التي تستخدمها دول "الناتو"، بقدرتها على ضرب أهداف بحرية وبرية على مسافة تصل إلى 185 كيلومترا.

المصدر: إنترفاكس