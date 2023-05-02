الدنمارك تخطط لإرسال كتيبة عسكرية إلى لاتفيا العام القادم

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية عن إرسال كتيبة للدفاع عن دول البلطيق في عام 2024 وستنشرها في لاتفيا في إطار حلف شمال الأطلسي وفي سياق الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان صدر يوم الثلاثاء "اعتبارا من منتصف عام 2024 ستضع الدنمارك في تصرف حلف شمال الأطلسي كتيبة للدفاع عن دول البلطيق ستنشر في لاتفيا لفترة من العام ولفترة أخرى في الدنمارك حيث ستكون جاهزة للتوجه إلى دول البلطيق في حال حدوث أزمة".

وستضم الكتيبة بين 700 و1200 رجل.

وقال البيان إن "تشكيلة الكتيبة وحجمها ومدة الانتشار المحددة رهن بحاجات الناتو والحلفاء" وقدرة انتشار القوات الدنماركية.

في الخطوط المواجهة لروسيا، تكثف الدول الواقعة على الجهة الشرقية لحلف الناتو دعواتها لتعزيز القدرات الدفاعية في هذا القسم من أوروبا.

في مارس 2022 أرسلت الدانمارك 225 جنديا إلى إستونيا.

المصدر: أ ف ب