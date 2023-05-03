القبض على المشتبه بقتله 5 من جيرانه في تكساس

تمكنت السلطات الأمريكية، بعد مطاردة استمرت أياما من إلقاء القبض على مكسيكي متهم بقتل 5 أشخاص من جيرانه بعد أن طلبوا منه التوقف عن التدرب على الرماية في حديقة منزله في تكساس.

وقال غريغ كايبرز رئيس الشرطة في مقاطعة سان حاسينتو للصحافيين: "هذا الرجل بات لدينا الآن قيد الاحتجاز"، مبينا أنه "تم العثور عليه مختبئا في خزانة".

ونجح فرانسيسكو أوروبيسا في الفرار بعد إطلاقه النار الجمعة على جيرانه في بلدة صغيرة في كليفلاند. وراوحت أعمار ضحاياه بين 9 و31 عاما.

من جهته، أفاد تود ديلون المدعي العام لمقاطعة سان جاسينتو بأنه تم إلقاء القبض على أوروبيسا بولاية تكساس على بعد قرابة 17 ميلا من كليفلاند.

وبينما نشرت السلطات مئات من رجال إنفاذ القانون للبحث عن الشاب البالغ 38 عاما، عرضت أيضا مكافأة قدرها 80 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وأشار غريغ آبوت حاكم ولاية تكساس إلى أن المشتبه به "قتل خمسة مهاجرين غير شرعيين"، على الرغم من أن وضع الهجرة الخاص بهم لم يتضح على الفور، مبينا أن ضحية واحدة على الأقل "ربما كانت في الولايات المتحدة بشكل قانوني".

وينحدر جميع الضحايا من هندوراس التي تنطلق منها قوافل المهاجرين بشكل يومي باتجاه حدود الولايات المتحدة.

وتم ترحيل أوروبيسا وهو مواطن مكسيكي من الولايات المتحدة أربع مرات على الأقل منذ عام 2009، وفقا لشبكة "سي إن إن".

المصدر: "أ ف ب"