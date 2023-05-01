السلطات الأميركية تلاحق متهما بقتل خمسة أشخاص في تكساس

أعلنت السلطات في ولاية تكساس الاثنين أنّها تلاحق رجلاً متهما بقتل خمسة أشخاص بينهم طفل يبلغ ثماني سنوات بعدما أبدوا انزعاجاً من ممارسته الرماية بالبندقية في حديقة منزله.

ويشارك أكثر من 200 شرطي محلي وفدرالي في عملية البحث عن الرجل وهو مكسيكي يدعى فرانشيسكو أوروبيزا، في الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

وعرضت السلطات جائزة مالية قدرها 80 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تتيح الوصول إلى هذا الرجل، الذي يوصف بأنه خطير.

ويشتبه بأنّ الرجل البالغ 38 عاماً فتح النار ليل الجمعة-السبت داخل منزل في كليفلاند، فقتل خمسة أشخاص جميعهم من هندوراس تتراوح أعمارهم بين 8 و31 عاماً.

وبحسب السلطات المحليّة فإنّ الرجل كان يتدرّب على الرماية في حديقة منزله حين طلب منه جيرانه التوقف عن إطلاق النار لكي يتسنّى للرضيع النوم.

وقال كيبرز إن المسلّح دخل منزل جيرانه وراح يطلق النار في تصرّف "أشبه بالإبادة" إذ اطلق النار على رؤوس عدد من سكّان المنزل.

وفي الولايات المتّحدة يتخطّى عدد الأسلحة الفردية عدد السكان، علماً بأنّ أكثر من 130 شخصاً يقضون يومياً من جرّاء تلك الأسلحة النارية، أكثر من نصف هؤلاء انتحاراً.

المصدر: فرانس برس