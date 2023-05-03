طهران: القبض على قاتل ضابط وحدة مغاوير إيراني

أعلن قائد قوى الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان دوست علي جليليان إلقاء القبض على العنصر الرئيس في عملية اغتيال الملازم في وحدة المغاوير محسن رضائي في مدينة ايرانشهر قبل عدة أشهر.

إقرأ المزيد

وقال جليليان مساء الثلاثاء: "عقب استشهاد احد كوادر وحدة المغاوير "عمار 112" في مدينة إيرانشهر قبل اشهر، بدأت عملية البحث والتحقيق من قبل فرق مكونة من شرطة التحريات والأمن ومكافحة المخدرات بمدينة إيرانشهر ومحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق إيران)".

وأضاف: "بعد إجراء عمليات أبحاث مكثفة ورصد استخباراتي، تمكنت القوى الأمنية أخيرا من تحديد العنصر الرئيسي في عملية الاغتيال وفي عملية خاطفة وسريعة جرت قبل ساعات تم اعتقاله في مخبئه".

وأوضح العميد بأنه تم خلال العملية ضبط بندقية كلاشينكوف وكمية عتاد من هذا العنصر الذي اعترف باغتيال محسن رضائي، وأن الدافع وراء عملية الاغتيال هو تهريب المخدرات.

المصدر: إرنا