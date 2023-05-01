إيران.. حل لغز جريمة اغتيال ضابط وزوجته في جنوب شرقي البلاد

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران عن التوصل إلى خيوط حول مرتكبي جريمة اغتيال قائد شرطة التحريات في مدينة سراوان الرائد علي رضا شهرکي وزوجته.

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وقال العميد دوست علي جليليان أمس الأحد: "في ضوء التحقيقات التخصصية والميدانية الدقيقة الجارية، تم الوصول إلى خيوط حول مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد شهركي وزوجته، الذين سيتم اعتقالهم في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "هذه الجريمة أظهرت أننا نسير على الطريق الصحيح وأكثر تصميما على خدمة الشعب. أهل هذه المحافظة يستحقون أفضل خدمة".

وأوضح العميد: "هؤلاء الشهداء هم رسل للأمن والاستقرار، والعمل اللاإنساني الذي ارتكبه الأعداء عمي البصيرة باغتيال الشهيد شهركي وزوجته لن يمر دون رد".

وختم قائلا: "الإجراءات اللازمة جارية للقبض على مرتكبي هذه الجريمة، وإن شاء الله سيعاقب هؤلاء الجناة على أفعالهم".

المصدر: إرنا