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مقتل ضابط إيراني كبير وإصابة زوجته خلال هجوم مسلح جنوب شرقي البلاد (صور)

أخبار العالم

مقتل ضابط إيراني كبير وإصابة زوجته خلال هجوم مسلح جنوب شرقي البلاد (صور)
AFP
أرشيف
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قتل قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة سراوان الحدودية، علي رضا شهركي، في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.

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وقال محافظ سراوان سعيد تجليلي في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، إن "مجهولين أطلقوا النار على قائد قوى الأمن الداخلي بمدينة سراوان الرائد علي رضا شهركي، صباح اليوم، ما أدى إلى استشهاده وإصابة زوجته بجروح خطيرة وتم نقلها الى المستشفى".

وبدأت تحقيقات الشرطة المتخصصة للتعرف على مرتكبي هذه الجريمة، والقبض عليهم.

وقبل أيام، قتل الممثل السابق للمرشد الإيراني في سيستان وبلوشستان والعضو الحالي في مجلس خبراء القيادة إثر عملية اغتيال في مدينة بابلسر شمال إيران.

المصدر:  وكالة تسنيم 

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