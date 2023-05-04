اكتشاف ترسانة أسلحة أوكرانية في منجم بالقرب من أرتيوموفسك

عثرت القوات الروسية في الأراضي المحررة في منجم بالقرب من أرتيوموفسك على ترسانة لمختلف أنواع الأسلحة تعود للتشكيلات العسكرية الأوكرانية.



وتجري عملية جرد لهذه الأسلحة ومعرفة مدى إمكانية استخدامها من قبل القوات الروسية.

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وقد عثر على هذه الأسلحة في أحد المناجم القديمة لإستخراج الملح على عمق 150 مترا في أرتيوموفسك.

ويذكر أن أحد هذه المناجم كان قد بني في عهد الاتحاد السوفيتي بحيث أن مستوى حمايته يتحمل حتى استخدام السلاح النووي.

ومن ضمن ما عثر عليه المقاتلون الروس في هذا المنجم القديم الآلاف من قطع الأسلحة وذخائر عيار 7.62*54 ملم، التي تستخدم في البندقية الرئيسية للقوات الروسية حاليا. أي أن معظم الأسلحة والذخائر التي عثر عليها يمكن للقوات الروسية استخدامها وبصورة خاصة المدافع الرشاشة.

وبالإضافة إلى ذلك عثر في المنجم على بندقيتي قنص أمريكية من طراز "باريت ام 107" عيار 12.7 ملم بنسخة عسكرية مزودة بأجهزة كاتمة للصوت.

وعثر المقاتلون أيضا على كمية كبيرة من المسدسات والمدافع الرشاشة تعود إلى زمن الحرب الوطنية العظمى من طراز PPSh و PPS السوفيتية الشهيرة معظمها جديدة لم تستخدم سابقا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"