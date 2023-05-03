اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ

توصلت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه مصر وقطر والأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وافقوا على وقف إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن وقف إطلاق النار في غزة مشروط بالتزام الجانب الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع.

وقالت إن توقيت وقف إطلاق النار متبادل ومتزامن بين الطرفين.

وذكر الإعلام العبري أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه تيدخل حيز التنفيذ الساعة 4 فجرا.

ويأتي ذلك بعد قصف متبادل بين الفصائل الفلسطينية في غزة والجيش الإسرائيلي حيث أطلقت الفصائل عددا من الصواريخ باتجاه إسرائيل فيما ردت الأخيرة بقصف مناطق في غزة الليلة الماضية.

المصدر: وكالات