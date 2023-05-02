مراسلنا: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على مواقع داخل قطاع غزة (صور + فيديوهات)

أفاد مراسلنا مساء اليوم الثلاثاء، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مواقع داخل قطاع غزة.

وذكرت قناة "فلسطين اليوم" أن "طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال قصفت هدفا في محيط منطقة السفينة للمرة الثالثة وهدفا في منطقة البيدر غربي غزة وهدفا جنوبي غزة".

وأشارت "فلسطين اليوم" إلى أن "طائرات الاحتلال الحربية شنت 6 غارات على محيط منطقة السفينة شمال غرب غزة، واستهدفت أيضا موقعا في خانيونس جنوبي قطاع غزة".

وأفاد مراسلنا بإطلاق زخة جديدة من الصواريخ من غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما دوت صافرات الإنذار في مستوطنات الغلاف وسديروت.

وأشار إلى أن المقاومة استهدفت الطائرات الإسرائيلية بصواريخ أرض جو.

كما أكد الإعلام الفلسطيني إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات الاحتلال.

وأشار مراسلنا إلى أن الطائرات الإسرائيلية الحربية استهدفت موقع الإدارة المدنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بعدد من الصواريخ.

هذا وأعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" أن "الدفاعات الجوية التابعة لكتائب القسام تتصدي للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو".

المصدر: RT + "فلسطين اليوم"