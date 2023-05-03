باتروشيف: الغرب بنفسه يعترف بأنه من المستحيل الاستغناء عن الموارد الروسية

صرح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن الغرب في بياناته، يعترف فعليا بأنه لا يمكنه أن يستغني عن الموارد الطبيعية الروسية، والتي يزعم أنها تمتلكها بشكل غير عادل.

وقال في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "الولايات المتحدة وعملاؤها الأوروبيون، دون أي تردد، يسمحون لأنفسهم من منصات المنظمات الدولية بالترويج لأفكار حول استخدام موارد المياه الروسية من قبل جميع دول الكوكب.. إنهم يتلاعبون بلا خجل بالبيانات التي يُزعم أنها تحتوي على مياه عذبة في روسيا لا علاقة لها بالسكان والنشاط الاقتصادي للبلاد".

ووفقا له، فإن العلماء والسياسيين الغربيين المتحيزين يأخذون على عاتقهم القول بشكل قاطع أن دول الغرب الجماعي فقط لها الحق في التصرف في الموارد الطبيعية المتاحة في العالم، ومن المفترض أن روسيااحصلت عليها بشكل غير عادل.

وشدد باتروشيف على أنه "بمثل هذه التصريحات، يعترف الغرب بالفعل بأنه لا يمكنه الاستغناء عن الموارد الطبيعية لروسيا".

وتطرق السياسي الروسي، إلى المفهوم الذي دافع عنه مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب. يتضمن هذا المفهوم خلق حياة مزدهرة فقط لدائرة معينة من الناس.

وأوضح باتروشيف: "وفقا لنظريات شواب وأمثاله، فإن العالم الرائع، لا ينطبق على روسيا وسكانها. وفقا لخططه، يشدد الغرب باستمرار الضغط السياسي والعسكري والاقتصادي على بلادنا".

المصدر: نوفوستي