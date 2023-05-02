باتروشيف: الغرب يستخدم الإرهابيين بنشاط ضد روسيا كما حدث بالتسعينيات في شمال القوقاز

صرح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن الغرب يستخدم الآن ضد روسيا وبنشاط المنظمات الإرهابية والمتطرفة بنفس الطريقة التي استخدمها في التسعينيات بشمال القوقاز.

وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "الغرب بإعلانه كذبا عن أهمية مكافحة الإرهاب، يستخدم بنشاط المنظمات الإرهابية والمتطرفة ضد روسيا، باستخدامه الأساليب التي استخدمها في التسعينيات في شمال القوقاز".

وأشار سكرتير مجلس الأمن القومي، إلى أن الغرب بأسلوبه هذا، يسعى إلى بث الخوف في نفوس المواطنين الروس.

وأوضح أن "المخابرات الغربية تقوم بتدريب الإرهابيين والمخربين لارتكاب جرائم على أراضي بلادنا، على أمل بث الخوف في نفوس سكان روسيا، لتقويض الأسس الدستورية لدولتنا".

المصدر: نوفوستي